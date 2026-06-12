İran bağlantılı hackerlardan Dünya Kupası tehdidi. "FBI dronlarını hackledik"

İran bağlantılı olduğu belirtilen hacker grubu Handala , FBI'a ait dron sistemlerine sızdığını öne sürerek Dünya Kupası organizasyonunu tehdit etti.

Cihatçı örgütleri takip eden SITE Intelligence Group'un yayımladığı açıklamaya göre Handala, FBI'ın kullandığı dronlardan elde edilen görüntü ve verilere aylar boyunca erişim sağladığını iddia etti.

Grup, söz konusu dronların yüz tanıma ve plaka tarama teknolojileriyle terörle mücadele faaliyetlerinde kullanıldığını savundu.

DÜNYA KUPASI'NI HEDEF ALAN TEHDİT

Handala açıklamasında, "Dünya Kupası güvenliğinizi artırmanızda fayda var. Bazı takımlardan hiç hoşlanmıyoruz. FPV dronlar her yerde. Birinin takım otobüsünüzün yanında ortaya çıkmayacağını bilemezsiniz." ifadelerini kullandı.

ABD makamları, bu hafta başlayan Dünya Kupası karşılaşmalarında güvenliği sağlamak amacıyla stadyum çevresinde dron kullanıyor. Turnuva süresince maçların oynandığı stadyumlar ve taraftar etkinlikleri üzerinde izinsiz dron uçuşları yasaklanmış durumda.

FOTOĞRAF VE VİDEOLAR YAYINLANDI

Handala, iddiasını desteklemek amacıyla hacklenen dronlardan elde edildiğini öne sürdüğü fotoğraf ve videolar yayımladı.

Ancak SITE Intelligence Group, bu materyallerden en az birinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kuruluşa göre söz konusu videolardan biri, Aralık 2024'te ABD'deki bir polis teşkilatının kasırga hasarlarını incelemek için kullandığı teknolojiyi tanıtmak amacıyla hazırlanmıştı.

DAHA ÖNCE FBI DİREKTÖRÜ HEDEF ALINMIŞTI

Handala, mart ayında da FBI Direktörü Kash Patel'in e-posta hesabını hacklediğini öne sürmüş ve kişisel fotoğraflar ile çeşitli belgeleri internette yayımlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise grubun üyelerinin kimliklerinin tespit edilmesini sağlayacak bilgiler karşılığında 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı daha önce, şubat ayında İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının ardından İran bağlantılı aktörlerden gelebilecek olası siber saldırılara karşı uyarıda bulunmuştu.