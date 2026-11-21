Devrim Muhafızları Ordusu, ABD üslerine yönelik saldırılara ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride, ABD'ye ait MQ-1 ve MQ-9 tipi iki İHA'nın İran'ın hava sahasını ihlal etmesine karşılık, Bahreyn'de bulunan 2 ABD üssündeki Patriot hava savunma sistemlerine ait 2 radarın İHA ve füzelerle hedef alındığı ifade edildi.

Bildiride, İran'ın hava sahasının ihlal edilmesine kararlı şekilde cevap verileceği uyarısı yapıldı.



Bahreyn’de hava sirenlerinin çalmasının ardından Bahreyn İçişleri Bakanlığı, vatandaşları muhtemel güvenlik tehditlerine karşı uyararak en yakın güvenli sığınaklara geçmeleri uyarısında bulundu. Bakanlık, muhtemel tehdit durumuna ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.



Bakanlıktan uyarıdan kısa bir süre sonra yapılan yeni açıklamada, İran’ın bir sivil endüstriyel tesise yönelik hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Açıklamada, "İran’ın alçak saldırganlığının bir sonucu olarak bir sivil endüstriyel tesis saldırıya uğradı. Tesiste yangın çıktı. Sivil savunma ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor" denildi.

İlk bilgilere göre tesiste maddi hasar meydana geldiği ancak herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı belirtildi.



BAHREYN'DEN BMGK'YA BİLDİRİM



Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberine göre, Bahreyn'in New York'taki BM Daimi Temsilciliği perşembe günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BMGK'ya iki ayrı mektup göndererek, Bahreyn'e yönelik İran saldırılarının salı ve çarşamba günlerinde yeniden başladığı konusunda bilgilendirdi.

Mektupta "Bahreyn ordusunun 17 ve 18 Kasım 2026 tarihlerinde, hava savunma sistemlerinin İran tarafından düzenlenen çok sayıda hava saldırısına karşı koyduğu, bu saldırıları hedeflerine ulaşmadan önce önleyerek imha ettiği" belirtildi.

İran'ın devam eden saldırılarının en sert şekilde kınandığı mektupta, bu saldırıların "Bahreyn'in egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden tehlikeli bir tırmanış ve BM Şartı hükümlerinin ağır bir ihlali" olduğu vurgulandı.

Mektupta ayrıca Bahreyn'in İran Dışişleri Bakanlığının Bahreyn mahkemelerinin "İran adına casusluk ve İran Devrim Muhafızları ile bağlantılara" ilişkin bir davada verdiği kararlar hakkında açıklama yapmasını kesinlikle reddettiği belirtildi. Bahreyn, söz konusu açıklamayı ülkenin içişlerine açık bir müdahale ve yargı makamlarının bağımsızlığına yönelik bir ihlal olarak değerlendirdi.

"BM Şartı’nın 51. maddesine" ve "Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki Ortak Savunma Anlaşması'na" atıfta bulunulan mektupta, Bahreyn'in, "ülkenin güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için bireysel ve kolektif meşru müdafaa hakkı dahil gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tuttuğu" vurgulandı.

Bahreyn Yüksek Ceza Mahkemesi, 16 Kasım'da İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı oldukları suçlamasıyla yargılanan 64 kişiyi müebbet, 5 kişiyi ise 15 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Hapse mahkum edilenler arasında ülkenin en yüksek Şii merci Ayetullah İsa Kasım'ın da olduğu 60'ının Şii din adamı, 9'unun ise bu kişilerle bağlantılı olduğu öne sürülmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 15 Kasım'da yaptığı açıklamada, Bahreyn'deki Er-Riffa Helikopter Üssü'nde bulunan ABD hava savunma sistemine ait bir radarı 6 insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını duyurmuştu.

Bahreyn ordusu ise hava savunma sistemlerinin İran tarafından gün içinde düzenlenen çok sayıda saldırıyı hedeflerine ulaşmadan engellediğini ve eylemlerde kullanılan unsurları imha ettiğini bildirmişti.



KATAR HEYETİ TAHRAN'A GİTTİ



ABD-İran geriliminde arabulucu ülkelerden Katar, bir heyeti Tahran'a yolladı. Taraflar arasında iki saat süren bir görüşme yapıldığı ifade ediliyor.



İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran ile ABD arasında arabulucu ülkelerden biri olan Katar ile diplomasi için bir fırsat oluşturulup oluşturulmayacağı konusunda hem çevrim içi hem de yüz yüze görüşmelerin devam ettiğini belirterek, dün akşam Katar heyetinin Tahran’a geldiğini ve iki saat süren bir görüşme yapıldığını söyledi.

Garibabadi ayrıca, ülkesinin geçmiş dönemlere göre daha güçlü olduğunu ve bu değerlendirmenin yurt dışında yapıldığını öne sürdü.

Garibabadi, Katar heyetinin hala İran'da olup olmadığı konusunda ise bilgi vermedi.