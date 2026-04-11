İran barış görüşmeleri: ABD ve İran heyetleri İslamabad'a ulaştı

İSLAMABAD GÖRÜŞMESİNDEN NE BEKLENİYOR?

NTV Muhabiri Kilislioğlu, 6 Nisan'da varılan mutabakatın üç temel noktayı içerdiğini vurguladı. Bu üç nokta, ateşkesin sağlanması, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve tarafların bundan sonrası için İslamabad'da görüşmesi. Tarafların henüz yolun çok başında olduğunu Kilislioğlu, “İki tarafın da birbirinden oldukça farklı koşullar bulunan iki listesi var. Bu listelere bakıldığında ortak noktada buluşabilmeleri çok zor görünüyor. İlk etapta en azından ateşkesi Lübnan'ın dahil olduğu şekilde netleştirmeleri ve 15 gün için format kurulması bekleniyor. Ateşkesin süresinin uzatılması bile bir başarı sayılır." dedi.