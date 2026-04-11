İran barış görüşmeleri: ABD ve İran heyetleri İslamabad'a ulaştı
11.04.2026 08:50
Son Güncelleme: 11.04.2026 12:50
İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi.
ABD ile İran arasında kritik görüşmeler Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başlamak üzere. İki tarafın heyetleri de Pakistan'a ulaştı. Görüşmelerin Türkiye saatiyle 13.00'te başlaması bekleniyor.
ABD ve İran heyetleri, haftalardır devam eden savaşın ardından ilan edilen ateşkesi kalıcı barışa dönüştürmek amacıyla Pakistan’ın başkenti İslamabad’da. Görüşmelerin Türkiye saatiyle 13.00'te başlaması bekleniyor.
İran heyeti gece yarısı kente ulaşırken, ABD heyetinin de bu sabah İslamabad’a indiği bildirildi. Görüşmelerin gün boyu sürmesi, hatta pazar gününe sarkması bekleniyor.
Zirvenin en kritik gündem maddeleri arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve İran’ın nükleer faaliyetleri yer alıyor.