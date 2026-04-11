İran barış görüşmeleri sona erdi. İslamabad'da yüz yüze ve doğrudan görüşme
11.04.2026 08:50
Son Güncelleme: 11.04.2026 20:21
ABD ile İran arasında kritik görüşmelerin ilki Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapıldı. Beyaz Saray, ABD ve İran heyetlerinin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yüz yüze ve doğrudan görüşmelere başladığını doğruladı. Tarihi görüşmede dakika dakika yaşananlar...
ABD ve İran heyetleri, haftalardır devam eden savaşın ardından ilan edilen ateşkesi kalıcı barışa dönüştürmek amacıyla Pakistan’ın başkenti İslamabad’da. Görüşmelerin Türkiye saatiyle 13.00'te başlaması bekleniyor.
İran heyeti gece yarısı kente ulaşırken, ABD heyetinin de bu sabah İslamabad’a indiği bildirildi. Görüşmelerin gün boyu sürmesi, hatta pazar gününe sarkması bekleniyor.
Zirvenin en kritik gündem maddeleri arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve İran’ın nükleer faaliyetleri yer alıyor.