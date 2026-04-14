İran barış masası yeniden Pakistan'da kuruluyor

ABD 'nin Hürmüz Boğazı'na uygulamaya başladığı abluka devam ediyor. Abluka öncesinde gerilim tırmansa da beraberinde ortaya çıkan yeni tur müzakere olasılığı piyasalarca olumlu karşılandı ve varil petrol fiyatı 100 doların altına indi.

İSLAMABAD'DA MÜZAKERE İHTİMALİ YENİDEN DOĞDU

Reuters'a konuşan 4 kaynak ABD ve İran 'ın müzakere heyetlerinin barış görüşmeleri için bu hafta yeniden İslamabad'da görüşeceğini öne sürdü. Amerikan basını ayrıca Türkiye ve Mısır'ın Washington ve Tahran arasında müzakere için tekrar bir köprü kurmaya çalıştığını yazmıştı ..

ABLUKADAN ÇİNLİ GEMİ SORUNSUZ GEÇTİ

ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, ablukanın tarafsız gemileri engellemeyeceğini ancak İran limanlarına yönelik giriş-çıkışların tarafsız bir şekilde denetleneceğini açıklarken, Çinli "Rich Starry" tankeri abluka başlangıcından bu yana boğazdan geçen ilk gemi oldu.

ABD'DEN NÜKLEER SİLAHA İZİN YOK

Siyasi ve diplomatik cephede gerginlik tırmanırken, ABD Başkanı Donald Trump İran'ın anlaşma istediğini ancak nükleer silah geliştirilmesine izin veren hiçbir şartı onaylamayacağını vurguladı. İslamabad'daki hafta sonu görüşmelerinin ardından Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’ın bazı tavizler verdiğini fakat beklentileri tam karşılamadığını ifade ederek müzakerelerde "çok fazla ilerleme" kaydedildiğini belirtti.

Trump, olası bir askeri temasta İran’ın hızlı saldırı botlarının "hızlı ve acımasız" bir şekilde imha edileceği uyarısında bulunurken, Tahran yönetimi ABD’nin kısıtlamalarını "korsanlık" olarak nitelendirerek Körfez’deki komşu limanlara misilleme yapabileceğini duyurdu.

İRAN TAZMİNAT İSTİYOR

İran, komşu Körfez ülkelerini topraklarını ABD-İsrail saldırılarına açmakla suçlayarak Birleşmiş Milletler üzerinden tazminat talep etti. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad ise savaşın tesislerdeki operasyonları durduramadığını, Hark Adası üzerinden ihracatın kesintisiz sürdüğünü ve artan petrol gelirlerinin savaş hasarlarının onarımı için kullanılacağını bildirdi.