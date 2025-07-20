İran basını duyurdu: 3 Avrupa ülkesi ile nükleer müzakereler yeniden başlayacak

İran'ın Almanya, Fransa ve İngiltere ile nükleer müzakereleri yeninden başlatmak için anlaşmaya vardığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberinde, Tahran yönetimi ile üç Avrupa ülkesinin nükleer müzakereleri yeniden başlatmak için anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Görüşmenin tarihinin ise henüz belirlenmediği aktarıldı.

Tesnim, görüşmeler konusunda prensipte anlaşıldığını ancak görüşmelerin yeri ve zamanı konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırılan haberde, gelecek hafta gerçekleştirilebilecek görüşmelerin hangi ülkede olacağı konusunun henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

16 Mayıs 2025 tarihindeki toplantıya İstanbul ev sahipliği yapmıştı. Haziran ayındaki toplantı ise İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilmişti.

3 AVRUPA ÜLKESİNDEN İRAN'A AĞUSTOS SONUNA KADAR SÜRE



İran ile nükleer anlaşmanın tarafı üç Avrupa ülkesi, nükleer anlaşmada yer verilen, "snapback" olarak adlandırılan ve İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını yeniden getirme imkanına sahip maddeyi işletmekle tehdit ediyordu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 15 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İngiltere ve Almanya ile birlikte nükleer müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa İran'a BM yaptırımlarını geri getirecek mekanizmayı en geç ağustos ayı sonunda işleteceklerini açıklamıştı.

İRANLI BAKAN AVRUPALI MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞMÜŞTÜ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bu bağlamda, 18 Temmuz Cuma günü, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile nükleer mesele konusunda ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.



Görüşmelere dair sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapan Arakçi, 2015'teki nükleer anlaşmadan ABD'nin tek taraflı çekildiğini ve müzakere süreci devam ederken ABD'nin askeri saldırı seçeneğine yöneldiğini hatırlatarak, "Yeni bir müzakere turu ancak diğer taraf adil, dengeli ve karşılıklı faydalı bir nükleer anlaşmaya hazır olduğunda mümkün olabilir" ifadelerini kullanmıştı.



İranlı Bakan, "AB/E3 bir rol üstlenmek istiyorsa, sorumlu davranmalı ve hiçbir ahlaki ve hukuki gerekçeye dayandıramadıkları 'snapback' dahil olmak üzere, eskimiş tehdit ve baskı politikalarını bir kenara bırakmalıdır" değerlendirmesinde bulunmuştu.

