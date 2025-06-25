İran basını duyurdu: Tahran, UAEA ile işbirliğini askıya alıyor

İsrail-İran savaşında 12 gün sonra varılan ateşkes devam ederken, İran Meclisi’nden Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) karşı yeni bir hamle geldi.



İran’ın Nournews haber sitesinin aktardığına göre, İran Meclisi, UEAE ile işbirliğini askıya almayı öngören tasarıyı onayladı. Haberde, kararın kesinleşmesi için İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin nihai onay vermesi gerektiği bilgisi verildi.



TASARI, 23 HAZİRAN’DA KOMİSYONDAN GEÇMİŞTİ



İran Meclisi’nin UAEA ile denetimleri de kapsayan işbirliğini durdurma tasarısı, 23 Haziran’da Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu’ndan geçmişti.



Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Sözcüsü İbrahim Rızai, tasarının yapılan toplantıda genel hatlarıyla kabul edildiğini belirterek, "Bu plana göre, hükümetin Ajans ile kamera yerleştirme, denetim yapma, müfettiş girişi yapma veya Ajansa rapor sunma gibi her türlü işbirliğini askıya alması gerekiyor. Bu durum, ülkemizin nükleer tesislerinin güvenliği garanti altına alınana kadar devam edecek” demişti.



Tasarının önce Meclis’te oylanması daha sonra Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a gönderilmesi gerekiyordu.



“SAVAŞ BİTİNCE GROSSİ’NİN HESABINI GÖRECEĞİZ”



İranlı yetkililer, İsrail'in saldırılarının ardından UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'yi Tel Aviv yönetiminin saldırılarını meşrulaştırmakla suçluyor. Grossi, ne İsrail'in ne de ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırılarını kınamıştı.



İran’ın dini lideri Ali Hamaney'in Danışmanı ve eski meclis başkanı Ali Laricani de X hesabından paylaştığı mesajında, "Savaş bitince Grossi'nin hesabını göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

