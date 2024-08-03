İran basını: Yaklaşan operasyon Tel Aviv ve Hayfa'yı vuracak, Haniye suikastında rol alan İsrailli yetkilileri hedef alacak

"İSRAİLLİ YETKİLİLERİN KONUTLARI HEDEF OLACAK"



İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in temsilcisi tarafından yönetilen Kayhan gazetesi bugünkü başyazısında, İran'ın nisan ayında İsrail'e düzenlediği ve İsrail şehirlerinin dışında sadece birkaç üssü hedef alan operasyonunu hatırlattı.



Gazetenin manşetinde, "Haniye'nin kanının intikamı için geri sayım" başlığı kullanıldı.



Haberde, yaklaşan yeni operasyonun, öncekinin aksine "Tel Aviv ve Hayfa gibi İsrail'in "derinliklerindeki" bölgeleri, stratejik merkezleri ve Haniye'nin öldürülmesinde rol oynayan İsrailli yetkililerin konutlarını" hedef alacağı belirtildi.



"Gelecek operasyon daha çeşitli, dağınık ve engellenmesi daha zor olacak" denildi.



"GEMİLER AĞIR SALDIRIYA UĞRAYACAK"



Habere göre Tahran'ın İsrail'e düzenleyeceği misilleme operasyonunda uzun menzilli ve hassas füzeler ile insansız hava araçları "kesinlikle" masadaki seçenekler arasında yer alacak.



Ancak nisan ayında İsrail'e yapılan saldırının aksine, seçenekler muhtemelen 1,500 kilometre uzaklıktan ve sadece İran'dan fırlatılan iki ya da üç tür füze ve insansız hava aracıyla sınırlı kalmayacak.



Gazeteye göre Hint Okyanusu'ndan Akdeniz'e seyahat eden İsrail gemileri de ağır saldırılara hedef olacak ve İsrail'in ekonomik hedefleri askeri saldırılardan muaf olmayacak.



Kayhan gazetesi ayrıca yaklaşan misilleme operasyonunda İran ordusunun stratejik zarar vermenin yanı sıra "acı verici insan kayıplarını" da göz önünde bulundurması gerektiğini yazdı.