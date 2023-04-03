İran başörtüsü kuralına uymayan öğrencilerin eğitim alamayacağını duyurdu

İran medyasına göre, ülkede yükseköğrenim kurumlarının bağlı olduğu Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili ayrı ayrı duyuru yayımladı.



Her iki bakanlığın duyurusunda, örtünme kanununa riayet etmeyen öğrencilerin eğitimden yararlanamayacakları ifade edildi.



İRAN'DA GÖSTERİLER VE BAŞÖRTÜSÜ ZORUNLULUĞU

İran'da geçen yıl eylül ayında, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına almasının ardından hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde gösteriler başlamıştı.



Protestolar sırasında 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi talepleri yeniden gündeme gelmişti.

