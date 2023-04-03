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İran başörtüsü kuralına uymayan öğrencilerin eğitim alamayacağını duyurdu

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından kadınlar tepki amacıyla başörtülerini çıkararak kamusal alanda görünmeye başladı. Ancak yetkililer, üniversiteler ve ortaöğrenim okullarında zorunlu başörtüsü kuralına uymayan öğrencilerin eğitim alamayacağını duyurdu.

İran başörtüsü kuralına uymayan öğrencilerin eğitim alamayacağını duyurdu
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medyasına göre, ülkede yükseköğrenim kurumlarının bağlı olduğu Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili ayrı ayrı duyuru yayımladı.

Her iki bakanlığın duyurusunda, örtünme kanununa riayet etmeyen öğrencilerin eğitimden yararlanamayacakları ifade edildi.

İRAN'DA GÖSTERİLER VE BAŞÖRTÜSÜ ZORUNLULUĞU

İran'da geçen yıl eylül ayında, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına almasının ardından hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde gösteriler başlamıştı.

Protestolar sırasında 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi talepleri yeniden gündeme gelmişti.

İran başörtüsü kuralına uymayan öğrencilerin eğitim alamayacağını duyurdu - 1

Yaklaşık 4 ay süren gösteriler sonrasında bazı kentlerde kadınların, zorunlu olan başörtüsü kurallarına riayet etmedikleriyle ilgili eleştiriler yapılıyor.

Sosyal medyada ülkede bazı kadınların sokak ve iş yerlerinde başörtüsüz dolaştıkları görülürken, son günlerde bu durumdan rahatsız olan rejim yanlısı muhafazakarlar, duruma tepki göstererek, kuralların uygulanması konusunda yetkililere çağrıda bulunuyor.

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