İran, bin 200 kilometre menzilli yeni balistik füzesini tanıttı

İran devlet televizyonuna açıklama yapan Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, "Kasım Basir" adı verilen yeni balistik füzenin en az 1200 kilometre menzile sahip olduğunu belirtti.



Nasırzade, katı yakıtlı balistik füzenin hava savunma kalkanlarını aşabilmek için hedefe giderken manevra yapabildiğini ifade etti.



Devlet televizyonunda, füzenin fırlatma ve belirlenen hedefi vurduğu görüntüler yayımlandı.