İran, binlerce kilometre uzaktaki ABD-İngiliz üssünü hedef aldı

ABD ile İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran savaşı 22'nci gününe girdi. Savaşın başından bu yana Körgez ülkelerindeki ABD hedeflerini vuran İran, misilleme saldırılarını Ortadoğu'nun ötesine taşıdı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin birden fazla ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre İran, Hint Okyanusu’ndaki ABD-İngiltere ortak askeri üssü olan Diego Garcia'ya iki adet orta menzilli balistik füze fırlattı.

Gazete, üssün isabet almadığını; füzelerden birinin uçuş sırasında arızalandığını, diğerine karşı ise bir ABD savaş gemisinden SM-3 önleyici füze fırlatıldığını belirtti. Ancak bu müdahalenin başarılı olup olmadığının henüz netleşmediği ifade edildi.

Beyaz Saray, İngiltere’nin Washington Büyükelçiliği ve İngiltere Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.