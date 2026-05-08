İran bir petrol tankerine el koydu

7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece Körfez'de silahlar yeniden konuşurken, ABD Başkanı Donald Trump, çatışmaya rağmen ateşkesin hala devam ettiğini söyledi. Trump, Truth Social'da "Üç adet Amerikan destroyeri, ateş altında Hürmüz Boğazı 'ndan çok başarılı bir şekilde geçti. Üç destroyere de zarar verilmedi, ancak İranlı saldırganlara büyük zarar verildi." diye yazdı. Trump daha sonra "Bugün bizimle dalga geçtiler. Onları havaya uçurduk," diye konuştu.

Gerginliğin yine bir diyalog sürecinde çıkması dikkat çekerken ABD ve İran arasında tek sayfalık bir mutabakat metninde anlaşılmaya yakın olunduğu belirtilmişti.

İran'ın en üst düzey ortak askeri komutanlığı, ABD güçlerinin bir İran petrol tankerini ve başka bir gemiyi hedef aldığını ve Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'ndaki sivil bölgelere ve yakın kıyı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini söyledi. İran'ın Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı sözcüsü, İran saldırılarının "önemli hasara" yol açtığını söylerken, ABD Merkez Komutanlığı hiçbir varlığının vurulmadığını belirtti.