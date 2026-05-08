İran bir petrol tankerine el koydu
08.05.2026 13:12
Son Güncelleme: 08.05.2026 14:15
İran donanmasının fırlattığı bir füze
Kırılgan ateşkes çatışmalarla gölgelenirken İran bir petrol tankerini ele geçirdiğini açıkladı.
Körfez'de gerilim tırmanıyor. ABD, İran ve bu kez Birleşik Arap Emirlikleri arasında tansiyon yükseldi.
İranlı Tasnim ajansı, İran'ın “Ocean Koi” adlı Barbados bandıralı petrol teknesine el koyduğunu duyurdu. İran basını, el koyma nedeninin “İran'ın petrol ihracatını aksatma girişiminde bulunduğu iddiası” olduğunu öne sürdü.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yükselen tansiyona dair açıklamalarda bulundu. Arakçi, “Diplomatik bir çözüm masada olduğu her seferde ABD düşüncesizce bir askeri macerayı seçiyor. İranlılar asla baskıya boyun eğmez.” diye konuştu. İran Dışişleri Bakanlığı ABD'nin İranlı tankerlere karşı hareketlerini ateşkes ihlali olarak kınarken Bakan Arakçi, İran'ın füze envanterinin ve fırlatma kapasitesinin arttığını söyledi.
Hürmüz'de bekleyen gemiler
7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece Körfez'de silahlar yeniden konuşurken, ABD Başkanı Donald Trump, çatışmaya rağmen ateşkesin hala devam ettiğini söyledi. Trump, Truth Social'da "Üç adet Amerikan destroyeri, ateş altında Hürmüz Boğazı'ndan çok başarılı bir şekilde geçti. Üç destroyere de zarar verilmedi, ancak İranlı saldırganlara büyük zarar verildi." diye yazdı. Trump daha sonra "Bugün bizimle dalga geçtiler. Onları havaya uçurduk," diye konuştu.
Gerginliğin yine bir diyalog sürecinde çıkması dikkat çekerken ABD ve İran arasında tek sayfalık bir mutabakat metninde anlaşılmaya yakın olunduğu belirtilmişti.
İran'ın en üst düzey ortak askeri komutanlığı, ABD güçlerinin bir İran petrol tankerini ve başka bir gemiyi hedef aldığını ve Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'ndaki sivil bölgelere ve yakın kıyı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini söyledi. İran'ın Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı sözcüsü, İran saldırılarının "önemli hasara" yol açtığını söylerken, ABD Merkez Komutanlığı hiçbir varlığının vurulmadığını belirtti.