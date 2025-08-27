İran büyükelçisi sınırdışı edildi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İran Büyükelçisi Ahmad Sadeghi'nin yanı sıra 3 İranlı yetkilinin daha sınır dışı edilmesine karar verildiğini duyurdu.



Albenese, geçen yıl Melbourne'de bir sinangog ile Sydney'deki bir koşer markete yönelik kundaklamaların arkasında İran hükümetinin olduğuna dair "güvenilir istihbarat" elde ettiklerini belirtti.



Avustralya Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Genel Müdürü de saldırıları İran tarafından tutulmuş kişilerin düzenlediğini söyledi.



Kararın ardından Avustralya'nın Tahran Büyükelçiliği'ndeki bütün faaliyetler askıya alınırken, İran'daki bütün Avustralyalı diplomatların da ülkeyi terk ettiği duyuruldu.



İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise saldırılarda rol oynadıklarına yönelik iddiaları reddetti.