İran çok başlıklı füzelerle Tel Aviv'i vurdu: 1 ölü

ABD-İsrail'in ortak saldırılarıyla başlayan İran Savaşı 1 ayı doldurdu. İran, sanayi tesislerinin bombardımana uğraması sonrası İsrail'e misilleme yaptı. Kudüs’te hava saldırısı sirenleri çalarken Eriha’dan da patlama sesleri geldi.

İsrailli yetkililer, "büyük Tel Aviv" olarak bilinen Gush Dan bölgesinde 1 kişinin öldüğünü bildirdi. İran'ın çok başlıklı füze ile yaptığı saldırıda, Tel Aviv ve çevresindeki 6 bölgeye füze parçaları ve şarapneller düştü. Arama kurtarma ekipleri, Tel Aviv, Ramat Gan ve Givatayim'e yönlendirildi.

Misillemeler İsfahan ve Huzistan kentlerindeki çelik şirketleri ve Erak kentindeki Hendab Ağır Su Kompleksi'ne düzenlenen ABD-İsrail saldırıları sonrası İran'ın cevap vereceği yönündeki tehditlerin ardından geldi.