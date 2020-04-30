İran, corona virüs tedbirlerini hafifletmeye hazırlanıyor

Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle can kaybının 6 bini aştığı İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, corona virüs ile mücadele toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ülke genelinde corona virüs vakalarında düşüş yaşandığını belirten Ruhani, "Vatandaşların uyarıları dikkate almaları ve sosyal mesafe önlemlerine uymaları sonucu birçok eyalette Covid-19 vakaları beyaz seviyeye geriledi" ifadelerini kullandı.

Ruhani, ülkede test sayılarının artması ve Covid-19 şüphelilerinin teşhis için sağlık kontrollerinin genişletilmesiyle virüs ile mücadelede başarılı olduklarını ifade ederek, "Hastanelere müracaatların azalması, sağlık çalışanlarının corona virüs hastaları ile daha fazla ilgilenmelerini sağladı" dedi.



Akıllı sosyal mesafe uygulamasından akıllı geri dönüş aşamasına

Cumhurbaşkanı Ruhani, corona virüs ile mücadelede eyaletleri beyaz, sarı ve kırmızı renklere ayırdıklarını bildirerek, "Kısa zaman içerisinde beyaz eyaletlerin hangileri olduğunu açıklayacağız. Bu eyaletlerde kısıtlamalar kaldırılacak" şeklinde konuştu. Ruhani ülkedeki eyaletleri beyaz, sarı ve kırmızı renklerle ayırarak amaçlarının akıllı sosyal mesafeden akıllı geri dönüş aşamasına geçmek olduğunu dile getirdi. Ruhani, "Akıllı sosyal mesafe uygulamasının sonuç verdiği eyaletlerde akıllı geri dönüş aşamasına geçilecek. Sosyal mesafe önlemlerinin uygulandığı beyaz eyaletlerde birçok kısıtlama kaldırılacak" diye konuştu.



TEDBİRLER HAFİFLETİLİYOR



İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Sağlık protokolleri ve gerekli koşulların halk tarafından yerine getirilmesi şartıyla önümüzdeki 2 hafta içinde veya Mayıs ayının sonuna kadar yoğun ve kalabalık iş yerlerini ve merkezlerini yeniden açabileceğimizi umuyoruz" dedi.



Öte yandan İran'da son 24 saat içerisinde corona virüsü kaynaklı 71 can kaybının daha olduğu bildirilirken ülke genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 28'e, vaka sayısı ise 94 bin 640'a yükseldi.

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