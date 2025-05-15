İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump'a tepki gösterdi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Kirmanşah eyaletinde yaptığı konuşmada Trump'ın İran'ın huzursuzluk sebebi ve tehlike kaynağı olduğunu söyleyen açıklamalarına karşı çıktı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Pezeşkiyan, ABD'ye atıfta bulunarak, "Savaşı biz mi çıkarıyoruz yoksa bölge ülkelerine bomba ve füze veren siz mi?" ifadesini kullandı.

"47 yıldır bu devleti ve milleti diz çöktürmeye çalıştılar ancak başaramadılar" diyen İran Cumhurbaşkanı, "Tehditler karşısında geri adım atacağımızı düşünmek aptalca bir düşüncedir. Hiçbir zorbaya boyun eğmeyiz." değerlendirmesinde de bulundu.

