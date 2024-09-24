İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: BM'nin karar alıcı yapılarında acil reformlar talep ediyoruz

Pezeşkiyan, New York'taki BM Genel Merkezi'nde "Birleşmiş Milletler Hedeflerinin Güçlendirilmesi" başlıklı oturumunda yaptığı konuşmada, mevcut ve gelecekteki zorluklarla yüzleşmek için çok taraflı işbirliklerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.



Savaş, ayrımcılık, yoksulluk ve açlık gibi sorunların kökünden ele alınması için çok taraflı sistemin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Pezeşkiyan, "Gazze'de çocuklar ve siviller öldürülürken hiçbir belge barışı garanti edemez." dedi.



Nükleer silahlardan arınmış bir dünya istediklerini belirten Pezeşkiyan, "Bölgemizde de hiçbir ön koşul olmaksızın kitle imha silahlarından arınmış bir bölge istiyoruz." ifadelerini kullandı.



İran Cumhurbaşkanı, tek taraflı yaptırımların ülkelerin kalkınma ve refah hedeflerine ulaşmasına engel teşkil ettiğini ve bu durumun ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin (Antonio Guterres) yaptırım mağduru ülkelerin katılımıyla bu konuda Genel Kurul'a kapsamlı bir rapor sunmasını öneriyorum." dedi.



Pezeşkiyan, BM'nin karar mekanizmalarında reform yapılmasının zaruretini vurgulayarak, "Gelişmekte olan ülkelerin karar alma mekanizmalarında yer almasını ve ülkelerin mali sorunlarını çözecek adil ve hesap verebilir bir yapının oluşmasını garanti altına almak için yönetim yapısında ve uluslararası finans kurumlarında acil reformlar talep ediyoruz." diye konuştu.