İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Halk ekonomik açıdan zor durumda"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kabinesi için önerdiği 19 bakan adayının niteliklerinin gözden geçirileceği halka açık meclis oturumlarının açılışında konuşma yaptı.



Meclis'e sunduğu kabinesinin "ulusal birlik hükümeti" olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, hükümetinin halkın haklarını koruyacağını vadederek, "Bugün milletin tüm fertlerinin sesini, dönüşüm ve değişim isteklerini duyma fırsatıdır" dedi.



Pezeşkiyan, "Ülke ağır şartlar altında halk da ekonomi açısından zor durumda. Ekonomik, sosyal, çevresel, eğitim ve kültür sektörlerindeki adaletsizlik ve uyumsuzluk her şeyi etkiliyor" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMETİN GÖREVİ ADİL DAVRANMAK"



Konuşmasında özellikle adalet konusuna vurgu yapan Pezeşkiyan, "Hükümetin görevi adil davranmak, yani halkı memnun etmektir. Bu, tüm kalbimizle inandığımız prensiptir. Hiçbir din, hiçbir inanç, hiçbir imam, hiçbir peygamber, hiçbir insan için adaletin dışına çıkmamıştır. Dindar olup olmadıkları, Türk, Fars, Arap, yabancı veya yerli olması hiç önemli değil. Bütün mücadele adaletle ilgilidir" diye konuştu.



Geçmişteki yöntemlerle sorunu çözmenin mümkün olmayacağını söyleyen Pezeşkiyan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bütün meselemiz halkın bizden memnun olması gerektiği fakat bu halk bugün bizden memnun değil. İnsanların hoşnutsuz olması Allah'a savaş açmak demektir. Bu bizim kusurumuz, Amerika'nın veya yabancıların değil."

"TEHDİTLERİN BAŞINDA AMERİKA GELİYOR"



Ülkeye yönelik tehditlerden söz eden Pezeşkiyan, "Bu tehditlerin başında Amerika geliyor. Amerika yaptırımlar uyguluyor ancak birlik olursak bu tehditleri bertaraf edebiliriz. Bölgede gerginlik ve savaş var, kan dökülüyor. Komşularımızla ilişkilerimiz zayıf, sosyal sermayemiz azaldı, iç bütünlüğümüz zayıfladı, hükümetin milletin nezdinde itibarı zayıfladı. Bunlar bizim zayıf yönlerimiz." dedi.



Yolsuzlukla mücadeleyi güçlü bir şekilde sürdüreceklerini söyleyen Pezeşkiyan, "Biz bu millete hükmetmeye değil hizmet etmeye geldik. Devlet bir hizmet aracı olmalıdır, yoksa önemsiz ve değersizdir" şeklinde konuştu.

MECLİS OTURUMLARI 21 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK



Pezeşkiyan, milletvekillerinden kabinenin tamamına, anlayış, dayanışma ve ülkenin çeşitli alanlardaki durumuna dikkat ederek güven oyu vermelerini beklediğini dile getirdi.



İran Cumhurbaşkanı'nın Meclis'e sunduğu kabine listesindeki isimlerin niteliklerinin gözden geçirileceği halka açık meclis oturumları 21 Ağustos'a kadar devam edecek. Bakan adayları için Meclis'te 21 Ağustos'ta ayrı ayrı güven oylamaları yapılacak.

