İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İsrail aptalca eyleminden pişman olacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırılara ilişkin açıklama yaptı.



Ulusa sesleniş konuşmasında Pezeşkiyan, "İran'ın meşru ve güçlü yanıtı, İsrail'i yaptığı aptalca eylem için pişman edecek" dedi.



İranlılara, liderliklerine güvenmeleri ve onların yanında durmaları çağrısı yaptı.



Iran International'ın aktardığına göre Pezeşkiyan yönetimi de ayrıca yayınladığı açıklamada "İran, İsrail'in saldırısında ölen her bir insanın kanının intikamını alacaktır. Böyle vahşi bir rejimle ancak güç diliyle konuşulur" denildi.

Açıklamada, “Şu andan itibaren İran İslam Cumhuriyeti hükümeti, gayrimeşru İsrail'i pişman etmek için gerekli savunma, siyasi ve hukuki tedbirleri almaya başlamıştır ve İsraillilere bir an bile rahat vermeyecektir” ifadeleri kullandı.

"BU HİKAYENİN SONUNU İRAN YAZACAK"

Hükümet, dünyanın şimdi İran'ın zenginleştirme, nükleer teknoloji ve füze gücüne sahip olma hakkı konusundaki ısrarını daha iyi anladığını belirtti.

Açıklamada, İran'ın son 200 yılda hiçbir zaman savaş başlatmadığı, ancak kendisini savunmak için en ufak bir tereddüt göstermeyeceği ifade edilerek, “Bu hikayenin sonu İran tarafından yazılacaktır” denildi.

