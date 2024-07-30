İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısının sonuçları ağır olur

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelere dair telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pezeşkiyan'ın Fransa ile karşılıklı güven ve saygı çerçevesinde ikili ilişkileri geliştirmeye, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve bu konuda yapılacak müzakerelere hazır oldukları mesajını verdiği aktarıldı. Pezeşkiyan görüşmede, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 15 raporunda İran'ın nükleer anlaşmada verdiği taahhütleri yerine getirdiği ifade edilmekte. Ancak ABD'liler hiçbir taahhütlerini yerine getirmedikleri gibi tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekildiler ve İran'a yönelik ağır ve zalimce yaptırımlar uyguladılar" ifadelerini kullandı. "İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRMASININ SOUÇLARI AĞIR OLUR" Bölgesel gelişmelere de değinen Pezeşkiyan, Lübnan'da Hizbullah ve İsrail arasında artan gerilime işaret ederek, İsrail'in Lübnan'a saldırmasının büyük bir hata olacağını belirtti. Pezeşkiyan, “İsrail'in Lübnan'a yönelik muhtemel bir saldırısının ağır sonuçları olur. İran, başta Gazze olmak üzere bölgede barış ve istikrarın sağlanması için her türlü adımı atmaya hazırdır. Siyonist İsrail rejimi 75 yıldan fazladır işgal ettiği topraklarda Filistinlilere karşı her türlü katliam ve cinayeti işleyerek hiçbir uluslararası ve insani hukuka bağlı kalmamıştır" dedi.

HİZBULLAH'IN İKİNCİ İSMİ KASIM İLE GÖRÜŞTÜ

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan, Filistin İslami Cihad lideri Nahhale ile Hizbullah'ın ikinci ismi Kasım'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Kasım ile görüşmesinde İsrail'in saldırı ve suçlarına karşı Hizbullah ve direniş gruplarının desteklenmesini dini bir yükümlülük kabul ettiklerini ve bunun İran'ın temel politikalarından biri olduğunu ifade etti.



İran'ın önceliğinin Müslüman ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmek ve ortak sinerji oluşturmak olduğunu belirten Pezeşkiyan, İsrail'in işlediği suçlara karşı koymak için İslam ülkelerinin birliğinin önemine işaret etti.



Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Kasım da Pezeşkiyan'ı Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederek, "Lübnan Hizbullah'ının kendisini İran devrimi lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin çocuğu olarak gördüğünü, devrimin ideallerini gerçekleştirmek için üzerine düşeni yapacağını" kaydetti.

Nahhale ile görüşmede, ülkesinin Filistin'e destek vermeyi sürdüreceğini söyleyen Pezeşkiyan, "İran'ın Filistin halkına desteği Tahran'da hükümetlerin değişmesinden etkilenmez. Mazlum Filistin halkına destek aynı şekilde güçlü bir şekilde devam edecektir ve bu yolda hiçbir etken bizim irademizi engelleyemez." ifadelerini kullandı.



Filistin İslami Cihad lideri Nahhale ise İran Cumhurbaşkanı'nın göreve başlamasından hemen sonra Filistinli direniş gruplarının liderleriyle görüşmesinin önemini vurguladı.



Nahhale, "Bugün Gazze'deki mazlum Filistinlilere yardım, hatta gıda ve ilaç ulaştırılması için tüm yollar kapalıyken, Siyonistlere ekipman ve silah dahil her türlü yardımın gönderilmesi için tüm yollar açık ancak buna rağmen Filistinlilerin direnişi sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.