İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan BM'de ABD eleştirisi: Diplomasiye bir ihanet

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul Oturumunda konuştu.



Pezeşkiyan, İsrail ve ABD'nin haziran ayında gerçekleştirdiği İran saldırısınının diplomasiye ağır ihanet olduğunu söyledi.



Pezeşkiyan, "Düşmanın İran halkı arasına anlaşmazlık ekme çabaları başarısız oldu" dedi.



Pezeşkiyan, İran'ın hiçbir zaman nükleer silah üretme arzusunda olmadığını vurguladı.

İran lideri, uluslararası toplumu Gazze'deki İsrail saldırılarına sessiz kalmakla eleştirdi. "Netanyahu bir suçludur" dedi.