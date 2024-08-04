İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Siyonistlerin küstahlığı cevapsız kalmayacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Hamas lideri İsmail Heniyye'ye İran'da düzenlediği suikastın "cevapsız kalmayacak büyük bir hata" olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Siyonistlerin küstahlığı cevapsız kalmayacak

devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, başkent Tahran'ı ziyaret eden Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yi kabul etti.

Görüşmede, İran'da resmi misafir olarak bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye suikastın uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirten Pezeşkiyan, suikastı " rejiminin cevapsız kalmayacak büyük bir hatası" olarak nitelendirdi.

Pezeşkiyan, "Siyonistlerin bu küstahlığı cevapsız kalmayacak." ifadesini kullandı.

İran'ın dış politikasının bölgede ve dünyada istikrarı öncelediğini belirten Pezeşkiyan, İsrail'in Filistinlilere karşı saldırılarının durdurulması için İslam ülkelerinin ortak hareket etmesinin önemini vurguladı.

İran ile Ürdün arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasına ilişkin müzakerelerin süratle tamamlanmasından memnun olduğunu dile getiren İran Cumhurbaşkanı, iki İslam ülkesinin dostluk ve yapıcı işbirliğinin bölge halklarının çıkarına olduğunu belirtti.

Safedi de Ürdün Kralı Abdullah'ın selam ve başarı dileklerini Pezeşkiyan'a ileterek, ülkesinin İran ile iyi ilişkilerden yana olduğunu kaydederek, "Ürdün, Siyonist rejimin Gazze'deki vahşice saldırganlığını başından beri kınadı." ifadesini kullandı.

İsrail'in Heniyye'ye düzenlediği suikastı da kınadıklarını söyleyen Safedi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun suikastla bölgedeki çatışmaların kapsamını genişletmek istediğine dikkati çekti.

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