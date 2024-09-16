İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Türkiye'yi ziyaret edecek

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, en kısa sürede Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini söyledi. Pezeşkiyan, "Türkiye İran hattını kullanarak Afganistan'a, Pakistan'a ve Türkmenistan'a uzanabilir." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Türkiye'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pezeşkiyan, İran ve Türkiye arasındaki ilişkilere büyük önem verdiklerini vurguladı. 

İkili ilişkilere çok boyutlu yaklaştıklarını söyleyen Pezeşkiyan, "Türkiye İran hattını kullanarak Afganistan'a, Pakistan'a ve Türkmenistan'a uzanabilir." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, Washington yönetimi düşmanca tavırlarından vazgeçerse ABD ile de doğrudan görüşme gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Yemen'de Husiler tarafından İsraile atılan füzelerin İran tarafından gönderildiği iddialarını yalanlayan Pezeşkiyan, bu füzelerin kendilerinde bulunmadığını savundu.

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