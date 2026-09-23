İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Trump'a yanıt: Asıl biz terör mağduruyuz, asla diz çökmeyeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan , Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump’ın bir gün önce İran’a yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

Pezeşkiyan, İran’ın askeri kapasitesinin savunma amaçlı olduğunu belirterek, ülkesinin ABD ve diğer düşmanlarına karşı koyabilmek için güçlü olması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı, ''İran’ın nükleer enerjiye ihtiyacı var, nükleer silaha değil.'' ifadelerini kullanarak Tahran’ın nükleer silah geliştirme amacı bulunmadığını savundu.

''ASIL BİZ TERÖR MAĞDURUYUZ''

Trump’ın İran yönetimine yönelik ‘terörist’ suçlamalarına da yanıt veren Pezeşkiyan, ''ABD Başkanı bizi terörist olarak niteledi. Asıl biz terör mağduruyuz.'' dedi.

Pezeşkiyan, savaş sırasında İran’ın dini liderinin hedef alındığını ve bir okulun bombalanarak çocukların öldürüldüğünü hatırlatarak ABD’yi suçladı.

İran Cumhurbaşkanı, ''ABD hiçbir uluslararası hukuka saygı göstermiyor. İran askeri güç karşısında teslim olmayacak. Diplomasiye inanıyoruz.'' ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan, saldırıların İran halkını birleştirdiğini ve ‘direnişi’ güçlendirdiğini söyledi.



Pezeşkiyan’ın konuşması sırasında ABD heyetinin BM Genel Kurulu salonunu terk ettiği görüldü.

HÜRMÜZ BOĞAZI MESAJI

Konuşmasının önemli bölümlerinden birini de Hürmüz Boğazı’na ayıran Pezeşkiyan, stratejik su yolunun İran’a karşı kullanılacak silahların taşınmasında kullanılamayacağını söyledi.

Pezeşkiyan, ''Hürmüz Boğazı, İran’a karşı kullanılacak silahların geçişi için kullanılamaz.'' dedi.

Hürmüz Boğazı, İran ile ABD arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik görüşmelerin de temel başlıklarından biri. Tahran, ABD’nin askeri baskıyı azaltması ve İran limanlarına yönelik deniz ablukasını kaldırması halinde boğazın yeniden açılabileceği mesajını vermişti.

''İSRAİL ÖLDÜRÜYOR, YAPTIRIMLAR İRAN'A UYGULANIYOR''



Pezeşkiyan, uluslar arası arenada çifte standart uygulandığını belirterek, ''İsrail öldürüyor, yaptırımlar İran'a uygulanıyor. Bu çifte standarttır.'' dedi. Pezeşkiyan, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını hatırlattı.



İran Cumhurbaşkanı ayrıca İsrail'in nükleer silahlara ve kitle imha silahlarına sahip olmasına rağmen denetimlerin İran'a yapıldığının da altını çizdi.