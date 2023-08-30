İran Cumhurbaşkanı Reisi: Batı İran'ı izole etmeyi başaramadı

İran'ın yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerde halkının temel haklarını göz önünde bulundurduğunu ve bu tutumundan taviz vermeyeceğini belirten Reisi, "Düşman iki strateji izlemeye çalıştı. Biri İran'ı dünyadan izole etmek, diğeri ise İran ulusunun cesaretini kırmaktı. Her iki stratejide de başarısız oldu. İran'ı izole etmeyi başaramadı." değerlendirmesinde bulundu.



Reisi, "Bazıları sorunun çözüm anahtarını ABD ve birkaç Batı ülkesinin elinde olduğunu savunuyor ancak biz halkın hayatını onların isteklerine bağlayamayız." dedi.



İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyeliğinden sonra BRICS’e de tam üye olarak davet edilmesinin sorulması üzerine Reisi, bu gelişmelerin "ABD'nin küresel alandaki tek taraflı yaklaşımına karşı muhalefeti güçlendireceğini" söyledi.



İRAN’IN JAPONYA'DAKİ DONDURULAN MAL VARLIĞI



İran Cumhurbaşkanı Reisi, Japonya'da yaptırımlar nedeniyle dondurulan İran'ın yaklaşık 1,5 milyar dolarlık dondurulan mal varlığına dair soru üzerine, "Japon hükümetine tavsiyemiz bağımsız hareket etmesi ve Amerikalıların etkisine kapılmamasıdır." dedi.



İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılara ilişkin soruya da cevap veren Reisi, "Söz konusu eylemlere izin verilmesi, Avrupalı siyasetçiler tarafından kınanmalı, çünkü insanların kutsallarına hakaret, insanlık dışı bir eylemdir." ifadelerini kullandı.