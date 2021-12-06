İran Cumhurbaşkanı Reisi: DAEŞ, ABD tarafından kurulmuştur

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, terör örgütü DAEŞ'in, ABD tarafından kurulduğunu ileri sürdü.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.12.2021 - 19:07

İran Cumhurbaşkanı Reisi: DAEŞ, ABD tarafından kurulmuştur

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tahran'ı ziyaret eden Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya geldi.

Reisi, görüşmede ABD'nin bölgedeki varlığını eleştirerek, "DAEŞ, ABD tarafından kurulmuştur. Bölgenin neresinde ABD ve DAEŞ bulunursa oradaki halk güvenlik ve istikrar noktasında büyük zararlarla karşı karşıya kalıyor" ifadelerini kullandı.

Görüşmede Mikdad da Reisi'yi Şam'a davet etti.

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