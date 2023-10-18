İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Reisi, kabine toplantısında, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.



Reisi, "Bu korkunç suçta (hastaneye düzenlenen saldırıya) sadece kınama yeterli değildir. Siyonist rejimin savaş makinesi bir an önce durdurulmalıdır. İnsan hayatı ve hukukunun garanti altına alınması için bu suçun failleri ve destekçileri yargılanmalıdır." dedi.



Gazze'de insani bir trajedinin yaşanmaması için İsrail'in uyguladığı gıda ve su ambargosunun ivedilikle kaldırılması gerektiğini vurgulayan Reisi, dünyadaki özgür hukuk insanlarını göreve çağırdı.



İran Cumhurbaşkanı Reisi, şu ifadeleri kullandı:



"Uluslararası kanunlar ve anlaşmalar kağıt üzerinde kalmak için mi yazılıyor? Tüm dünya halklarının yargısı, bu rejimin insanlığa karşı iğrenç ve korkunç suçlar işlediğidir. Bu suçlar bir an önce durdurulmalı, fail ve destekçileri adalet önüne çıkarılmalıdır."



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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.



Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.



Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.



Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.



Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.



İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.



İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.



Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.



Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.



Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinli hayatını kaybetmişti.