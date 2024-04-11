İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Hamas lideri Heniyye'ye başsağlığı

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre Reisi, İsrail saldırısında çocuklarını ve torunlarını kaybeden Hamas lideri Heniyye için taziye mesajı yayımladı.



Mesajında, İsrail'in saldırılarına sessiz kalan ya da destekleyenlerin işlenen suçların ortağı olduğunu belirten Reisi, "Kuşkusuz bu suç, bu rejimin vahşetini ve çocuk katliamını daha da açık hale getirmiş ve kendisini çöküş bataklığından kurtarmak, çaresizliğini ve başarısızlığını örtbas etmek için insanlığa karşı suçta hiçbir insani ve ahlaki ilkeye bağlı kalmadığını göstermiştir." ifadelerini kullandı.



Reisi, Heniyye'ye başsağlığı dileğinde bulundu.



Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami de Heniyye için taziye mesajı yayımladı.