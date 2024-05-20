İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü "Bell 212" helikopteri hakkında ne biliyoruz?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan ve yanlarında bulunan devlet yetkilileri helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Kazanın gerçekleştiği "Bell 212" helikopteri, zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yaptı. İşte kazanın gerçekleştirdiği ABD yapımı "Bell 212" tipi helikopter hakkında bildiğimiz her şey...

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü "Bell 212" helikopteri hakkında ne biliyoruz?
İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü

İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü

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Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Ortadoğu'da önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşen kaza dikkatleri İran'a çevirdi.

Azerbaycan'dan kalkan helikopterde Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim ve Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti vardı. 15 saat süren arama çalışmalarından sonra, Reisi ve heyetin yaşamını yitirdiği kesinleşti.

BBC'nin haberine göre İran'da yıllardır sıkça gerçekleşen hava kazalarının kısmen de olsa nedeni hava filosunu ciddi şekilde zayıflatan onlarca yıllık ABD yaptırımlarının bir sonucu.

Ambargolar nedeniyle yedek parça sorun yaşayan İran, yaşanana sorunlara kendi ürettiği yedek parçalarla çözüm buluyordu. 

BELL 212 HELİKOPTERİ

Kazanın gerçekleştirdiği ABD yapımı "Bell 212" tipi helikopter insan taşıma, havadan yangın söndürme, kargo taşıma ve silah montajı da dahil olmak üzere birçok farklı koşulda kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

ilk kez 1971 yılında tanıtıldı ve ABD askeri eğitim belgelerine göre hem ABD hem de Kanada tarafından hızla benimsendi.

YENİDEN YAPILANDIRILMIŞTI

Dün düşen İran'a ait Bell 212, devlet yetkililerini taşıyacak şekilde yeniden yapılandırılmıştı. Bu özel helikopter, bir pilot dahil 15 kişiyi taşıyacak şekilde yeniden yapılandırıldı.

Reuters'ın aktardığına göre, bu helikopterden İran hükümetinde kaç adet olduğu bilinmiyor, ancak söz konusu ülkenin hava kuvvetleri ve donanmasında toplam 10 Bell 212 var.

BU İLK ÖLÜMCÜL KAZA DEĞİL

Havacılık güvenliğine odaklanan bir kuruluş olan Uçuş Güvenliği Vakfı'na göre, Bell 212'nin en son ölümcül kazası, eylül 2023'te, özel olarak işletilen bir helikopterin Birleşik Arap Emirlikleri kıyıları açıklarında düşmesiydi.

Kuruluşun veri tabanına göre İran'da bu türden en son kaza 2018'de meydana geldi ve dört kişi hayatını kaybetti.

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