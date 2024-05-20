İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüne dünya ne tepki verdi?

LÜBNAN ÜÇ GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN ETTİ



Pakistan Başbakanı Narenda Modi, bir günlük yas ilan ettiğini duyurdu.



Lübnan ise üç günlük ulusal yas ilan etti.



Modi X hesabından yaptığı açıklamada, "İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin trajik ölümünden derin üzüntü ve şok yaşadık. Hindistan-İran ikili ilişkilerinin güçlenmesine yaptığı katkı her zaman hatırlanacaktır. Ailesine ve İran halkına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Hindistan bu acı dönemde İran'ın yanındadır" ifadelerini kullandı.



Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de başsağlığı açıklaması yaptı.



Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, ölümler nedeniyle "en içten taziyelerini" iletti.



RUSYA: MOSKOVA'NIN GERÇEK DOSTLARIYDI



Bir diğer başsağlığı açıklaması da Tahran'daki Rusya Büyükelçiliği ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Lavrov, Reisi ve Abdullahiyan'ın, Moskova'nın “gerçek dostları” olduğunu söyledi.



Lavrov, onları “Vatanseverler, devletlerinin çıkarlarını kararlılıkla savunan ve anavatan'a özverili hizmet için hayatlarını verenler” olarak tanımladı.



Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İran'a ve dini lider Ali Hamaney'e başsağlığı diledi ve Reisi'nin Venezüella'nın “koşulsuz dostu” olduğunu söyledi.



Mısır Cumhurbaşkanlığı, "büyük üzüntü ve kederle" yas tuttuklarını bildirdi.



Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Reisi ve Abdullahiyan'ın ölümü nedeniyle Hamaney'e taziyelerini sundu.



"İSRAİL'İN İLGİSİ YOK"



Reuters'a açıklama yapan İsrailli bir yetkilli, Reisi'nin ölümünde İsrail'in dahli olmadığını söyledi.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dini lider Ali Hamaney'e gönderdiği taziye mesajında, "İran halkı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi şahsında, hayatı boyunca ülkesine özveri ve sadakatle hizmet eden seçkin bir devlet adamını kaybetti. Onun aziz hatırası her zaman kalbimizde yaşayacak" diye konuştu.