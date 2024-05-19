İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi

İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu konvoydaki helikopterlerden birinin kaza geçirdiğini duyurdu. Aynı helikopterde, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu ileri sürüldü.

Konvoyda 3 helikopterin bulunduğu, bazı bakan yetkilileri taşıyan 2 helikopterin güvenli bir şekilde varış noktalarına ulaştığı aktarıldı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir baraj açılışında bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından dönüş yolunda Reisi'yi taşıyan helikopter Doğu Azerbaycan eyaletine zorunlu iniş gerçekleştirdi.

SERT İNİŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yoğun sis ve aşırı rüzgar kaynaklı zor hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilen zorunlu inişin "sert bir iniş" olduğu aktarıldı.

İran’ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz “olası ölü ve yaralılar” hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.



İran'ın Fars haber ajansı, helikopter kazası haberlerinin ardından İranlıları Cumhubaşkanı Reisi için dua etmeye çağırdı. İran devlet televizyonu Cumhurbaşkanı Reisi'nin sağlığı ve güvenliği için dua yayını yapmaya başladı.

"DURUM ENDİŞE VERİCİ"

İranlı bir yetkili Reuters'a "Helikopter kazasının ardından Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emirabdullahiyan'ın hayatı risk altında" açıklamasında bulundu.



Yetkili, hala umutlu olduklarını ancak kaza yerinden gelen bilgilerin çok endişe verici olduğunu aktardı.