İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı

İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu konvoydaki helikopterlerden birinin kaza geçirdiğini duyurdu. Aynı helikopterde, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu ileri sürüldü. Konvoyda 3 helikopterin bulunduğu, bazı bakan yetkilileri taşıyan 2 helikopterin güvenli bir şekilde varış noktalarına ulaştığı aktarıldı. İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir baraj açılışında bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından dönüş yolunda Reisi'yi taşıyan helikopter Doğu Azerbaycan eyaletine zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hamaney yaptığı konuşmada, "Yüce Allah'ın Cumhurbaşkanı ve yanındaki arkadaşlarını millete bağışlamasını umuyoruz. Herkes dua etsin. İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama meydana gelmeyecektir." ifadelerini kullandı.

İran resmi haber ajansı IRNA, Doğu Azerbaycan Devrim Muhafızları Komutanlığı tarafından yapılan açıklamayı yayımladı. Açıklamada, helikopter ve kaza yerindeki mürettebattan birinin cep telefonundan sinyal alındığı ve bölgeye askerlerin sevk edildiği belirtildi.

Yoğun sis ve aşırı rüzgar kaynaklı zor hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilen zorunlu inişin "sert bir iniş" olduğu aktarıldı. İran ’ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz “olası ölü ve yaralılar” hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı. İran 'ın Fars haber ajansı, helikopter kazası haberlerinin ardından İranlıları Cumhubaşkanı Reisi için dua etmeye çağırdı. İran devlet televizyonu Cumhurbaşkanı Reisi'nin sağlığı ve güvenliği için dua yayını yapmaya başladı.

İranlı bir yetkili Reuters'a "Helikopter kazasının ardından Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emirabdullahiyan'ın hayatı risk altında" açıklamasında bulundu. Yetkili, hala umutlu olduklarını ancak kaza yerinden gelen bilgilerin çok endişe verici olduğunu aktardı.

İran devlet televizyonu, helikopterde mürettebattan bir kişi ve bir yolcu ile temas kurulduğunu da açıkladı.

YARDIM EKİPLERİ YOLDA Aktarılana göre yardım ekipleri kazanın yaşandığı başkent Tahran'ın yaklaşık 600 kilometre kuzeybatısındaki Culfa kentine ulaşmaya çalışıyor. İran İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin zor hava koşulları nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği kaydedildi. Kötü hava koşulları nedeniyle kurtarma çalışmalarının zaman alabileceği aktarıldı.

İran Kızılayı’ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:



"Cumhurbaşkanını taşıyan helikoptere ilişkin olay raporunun alınması üzerine Kızılay Derneği tarafından kurtarma ekipleri, İHA ve diğer gerekli ekipmanlar, arama çalışmaları için bölgeye gönderildi. Olayın gerçekleştiği yer Kalibar ve Warzghan bölgesi olarak açıklandı. Burası ormanlık, erişilemez ve şu anda sisli."

MSB'DEN İHA VE HELİKOPTER DESTEĞİ



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İran makamlarınca Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla yapılan talebe istinaden İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirilmiştir." denildi.



Akıncı İHA İran hava sahasında göreve başlarken, Cougar tipi helikopter hava şartlarının normalleşmesi için göreve hazır bekletiliyor.



ABD'DEN AÇIKLAMA



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın , İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yaptığına dair haberler hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

CBS News'de yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan ve sert iniş yaptığı belirtilen helikopter kazasıya ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD yetkililerinin, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve bazı yetkililerin de bulunduğu helikopterin İran'a olası sert inişine ilişkin raporları inceledikleri, gelişmeleri yakından takip ettikleri belirtildi.



ALİYEV: İRAN'A HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopterinin acil iniş yapması konusunda endişelendiklerini ve İran'a destek için hazır olduklarını açıkladı.



Aliyev şöyle konuştu:

“Bugün İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin ardından, üst düzey heyeti taşıyan helikopterin İran'a acil iniş yaptığı haberi bizleri ciddi şekilde endişelendirdi. Yüce Allah'a dualarımız Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetle birlikte. Azerbaycan Cumhuriyeti komşu, dost ve kardeş bir ülke olarak her türlü desteği vermeye hazırdır."

VİDEO: REİSİ'NİN KAZA ÖNCESİ SON GÖRÜNTÜSÜ