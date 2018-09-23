İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ahvaz kentindeki saldırıyı hangi örgütün gerçekleştirdiğini ve kimlerle bağlantılı olduğunu "çok iyi bildiklerini" söyledi.



Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York kentine hareketinden önce Tahran Mehrabad Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.



BM toplantısının her ülkenin görüşünü açıklaması için bir fırsat olduğunu dile getiren Ruhani, İran'ın da bölgesel ve uluslararası konulardaki görüşlerini aktarma imkanı bulacağını belirtti.



Ziyaretinde Avrupa ve Asya devlet başkanlarıyla görüşmeler yapacağını, Suriye, Irak ve Yemen gibi konularda da dost ülkelerle fikir alışverişinde bulunacaklarını aktaran Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından en az maliyetle çıkabilmek için çaba göstereceklerini ifade etti.



Ruhani, bu kapsamda Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in de 4+1 ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla nükleer anlaşmayı görüşeceğini kaydetti.



Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki silahlı terör saldırısına ilişkin ise Ruhani, saldırıyı hangi örgütün gerçekleştirdiğini ve kimlerle bağlantılı olduğunu "çok iyi bildiklerini", "İran'ın bu saldırıya asla göz yummayacağını" söyledi.



Bu örgütlerin İran-Irak savaşında aynı isimlerle Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin tarafından desteklendiğini İran'a yönelik saldırı düzenlediğini savunan Ruhani, "Bu katliamı gerçekleştirenler, işgalcilerin yolundadır." dedi.



Ruhani, söz konusu örgütlerin İran-Irak savaşında Irak'ta kaldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Saddam hayattayken ona çalışıyorlardı. Ancak Saddam öldükten sonra başka bir devlete çalışmaya başladılar. Körfez'deki bir devlet onları maddi, askeri ve siyasi olarak desteklemekte ve kollamaktadır."



İran'ın Huzistan eyaletine bağlı ve Arapların yoğunlukta yaşadığı Ahvaz kentinde dün İran-Irak savaşının 38'inci yılı nedeniyle düzenlenen askeri geçit törenine yapılan silahlı saldırıda 17'si asker olmak üzere 25 kişi ölmüş 60 kişi yaralanmıştı.