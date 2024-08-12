İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif, istifasını duyurdu

İran eski Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Stratejik İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cevat Zarif sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden ayrıldığını ve akademik çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.

Zarif paylaşımında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın meclise sunduğu 19 kişiden oluşan kabineden memnun olmadığını belirterek, bu şartlarda kampanya döneminde verdiği sözleri yerine getirmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Kabine listesinde kendi önerileri ve halkın hassasiyetinin dikkate alınmadığını belirten Zarif, “Pezeşkiyan, 14'üncü dönem hükümetin bakanlarının ismini meclise sundu, hepsine başarılar diliyorum. Çalışmamın sonucundan memnun değilim ve söz verdiğim gibi komitelerin uzman görüşünü, kadınların, gençlerin ve etnik grupların varlığını doğru bir şekilde ayarlayamadığım için üzgünüm. Ancak bizim için ilk deneyimdi ve şüphesiz gelecekte daha da iyileşecektir. İç politikadaki gelişmeleri iyi derecede takip edemediğim için İran halkından özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

ESKİ BAKAN ZARİF

İran'da “gülen diplomat” olarak bilinen Zarif, 2013-2021 yıllarında Dışişleri Bakanı olarak görev yapmış ve 2015 yılında ABD ile 5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmanın mimarı olarak ön plana çıkmıştı.

Batı ile ilişkileri düzeltmek, yaptırımları kaldırmak ve müzakere yanlısı tutumu ile bilinen Zarif'in yeni seçilen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan hükümetinde yer alması muhafazakar cephede eleştirilere neden olmuş ve ABD karşısında "teslimiyetçi" olmakla suçlanmıştı.

GÜVEN OYLAMASI YAPILACAK

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise 19 isimden oluşan kabinesini güvenoyu alması için meclise sundu.

Pezeşkiyan’nın kabine listesinde, Dışişleri Bakanlığı için eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer anlaşmaların başmüzakerecisi olarak görev yapmış Abbas Arakçi aday gösterildi.

İçişleri Bakanlığı için daha önce Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı Genel Sekreteri olarak görev yapmış ve Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından asker kökenli Tuğgeneral İskender Mumini yer aldı.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kabinesinden 3 Bakanın da listede yer alması dikkat çekti.

Büyük bir kısmını muhafazakar milletvekillerinin oluşturduğu mecliste, Pezeşkiyan'ın kabine listesi için bir hafta içerisinde güven oylaması yapılması bekleniyor.

