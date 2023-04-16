İran Cumhurbaşkanı'ndan "başörtüsü" açıklaması

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tahran'da ülke genelindeki öğrenci derneklerinin temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda başörtüsü ve internet kullanımı gibi sorunlara değindi.

Reisi, ülkede Mahsa Amini'nin ölümü sonrası başlayan protestolarla birlikte zorunlu başörtüsü uygulamasında yaşanan sorunlar hakkında, "Başörtüsü sorununu kültürel bir yaklaşımla çözme arayışındayız" dedi.



Başörtüsünün İran'da bir "güvenlik" sorunu haline dönmesine izin vermeyeceklerini belirten Reisi, "Düşman İran'da başörtüsünü bir güvenlik sorunu haline getirmek istiyor. Hükümet olarak gerekli programları hayata geçirerek bunun olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Sosyal medya platformlarının İran'da yasaklanmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Reisi, uluslararası sosyal medya platformlarının İran'da temsilcilik bulundurmaları gerektiğini aksi durumda faaliyetlerine izin verilmeyeceğini söyleyerek, "Ülkemizde temsilcilik açmayı kabul eden herhangi bir platforma yasak getirmedik. Hükümet olarak amacımız internet kullanımını ülkede güvenilir bir hale getirmek. Bu nedenle söz konusu platformlar İran'da temsilcilik bulundurmak zorundalar" şeklinde konuştu.



MAHSA AMİNİ GÖSTERİLERİ



İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

