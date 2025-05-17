İran Cumhurbaşkanı’ndan Trump’a: Hangi söylediğine inanalım?

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dört tur halinde dolaylı nükleer görüşmelerinde bulundukları ABD’nin Başkanı Donald Trump’ın sözlerini eleştirdi. Trump’ın hem barıştan hem tehditlerden söz ettiğini belirten Pezeşkiyan, “Hangisine inanmalıyız?” diye sordu.



Başkent Tahran’daki bir donanma etkinliği sırasında konuşan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “(Trump) bir yandan barıştan bahsediyor, diğer yandan kitle imhanın en gelişmiş araçlarıyla tehdite bulunuyor” dedi. Tahran’ın İran-ABD nükleer görüşmelerini sürdüreceğini ancak tehditlerden korkmadıklarını belirten Pezeşkiyan, “Savaş peşinde değiliz” diye konuştu.

HAMANEY: SÖZLERİ YANIT VERMEYE DEĞMEZ



İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de Trump'ın açıklamalarına yanıt verdi. Hamaney, Trump'ın Körfez turu sırasında ülkesi hakkında sarf ettiği sözlerin "yanıt vermeye değmediğini" söyledi. Hamaney, Trump'ın barış istediğini söylediğinde yalan söylediğini belirtti.

ARAKÇİ, TRUMP’IN SÖZLERİNİ YALANLADI



ABD Başkanı Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, İran’ın elinde nükleer programına dair ABD’nin sunduğu teklifin olduğunu söylemiş, İran’ın onlarca yıldır devam eden tartışmayı çözmek için hızlı hareket etmesi gerektiğini bildiğini savunmuştu.



ABD ile arabulucu ülke Umman ve İtalya’da yapılan nükleer görüşmelerinde İran heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Tahran’ın Washington’dan herhangi bir teklif almadığını söylemişti.



Arakçi, X hesabından paylaştığı mesajında, "İran'a ABD'den doğrudan veya dolaylı olarak yazılı bir teklif gelmedi" ifadelerini kullanmıştı.