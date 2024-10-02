İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş istemiyoruz, İsrail bizi yanıt vermek zorunda bıraktı

İran'ın İsrail'e füze saldırısı gündemde yerini korurken İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan yeni açıklamalar geldi.



Pezeşkiyan, "Savaş istemiyoruz, tüm konuşmalarımda barış istediğimizi söyledim" dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutta suikasta uğramasına atıfta bulunan Pezeşkiyan, "İsrail konuğumuza yönelik suikast gerçekleştirerek bizi yanıt vermek zorunda bıraktı" ifadelerini kullandı.



Pezeşkiyan, "İsrail misillemede bulunuyorsa daha sert karşılık veririz" diye ekledi.



İRAN, İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI DÜZENLEMİŞTİ



İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.



Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti.



İran devlet televizyonu, daha sonra İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

