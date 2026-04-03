İran, Demir Kubbe'yi bir kez daha deldi

Savaşın 35'inci gününde karşılıklı saldırılar tüm şiddetiyle devam ederken; İran, İsrail'in Demir Kubbe olarak adlandırılan hava savunma sistemini bir kez daha deldi.

İran füzesi, İsrail'in orta kesimlerinde yer alan Petah Tikva kentindeki sanayi bölgesini hedef aldı. 400 kilogram patlayıcı taşıdığı düşünülen füze, Tel Aviv'e 30 kilometre mesafedeki sanayi bölgesinde bir fabrikanın yakınlarına düştü. Bölgede büyük bir krater oluştu, etraftaki yapılar da hasar aldı.

Tesisin İsrail güvenliği açısından kritik önemde olduğu da ifade ediliyor.

İsrail'deki NTV ekibi de füzenin vurduğu Petah Tikva kentindeydi. Ancak İsrail polisi tesis yakınlarından yayın yapılmasını engelledi.

EN YOĞUN MİSİLLEME

Times of Israel gazetesi, İran'ın savaşın ilk günlerinden beri en yoğun misillemesini gerçekleştirdiğini belirterek kısa sürede İsrail'in merkezini hedef alan 10 füzenin ateşlendiğini kaydetti. Saldırılar aynı zamanda Yahudiler için kutsal sayılan Hamursuz Bayramı'na denk geldi.

Öte yandan İran ile eş zamanlı olarak Lübnan'daki Hizbullah da roketlerle İsrail'in kuzeyini hedef aldı.