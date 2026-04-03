İran, Demir Kubbe'yi bir kez daha deldi
03.04.2026 03:59
Son Güncelleme: 03.04.2026 04:18
Petah Tikva kentindeki sanayi tesisinde büyük yıkım meydana geldi.
İsrail hava savunmasını aşan bir İran füzesi sanayi bölgesine düştü. Büyük yıkımın meydana geldiği Petah Tikva kentindeki son durumu NTV ekibi olay yerinden aktardı. (Haber: Özden Erkuş/Kamera: Yunus Özkan)
Savaşın 35'inci gününde karşılıklı saldırılar tüm şiddetiyle devam ederken; İran, İsrail'in Demir Kubbe olarak adlandırılan hava savunma sistemini bir kez daha deldi.
İran füzesi, İsrail'in orta kesimlerinde yer alan Petah Tikva kentindeki sanayi bölgesini hedef aldı. 400 kilogram patlayıcı taşıdığı düşünülen füze, Tel Aviv'e 30 kilometre mesafedeki sanayi bölgesinde bir fabrikanın yakınlarına düştü. Bölgede büyük bir krater oluştu, etraftaki yapılar da hasar aldı.
Tesisin İsrail güvenliği açısından kritik önemde olduğu da ifade ediliyor.
İsrail'deki NTV ekibi de füzenin vurduğu Petah Tikva kentindeydi. Ancak İsrail polisi tesis yakınlarından yayın yapılmasını engelledi.
EN YOĞUN MİSİLLEME
Times of Israel gazetesi, İran'ın savaşın ilk günlerinden beri en yoğun misillemesini gerçekleştirdiğini belirterek kısa sürede İsrail'in merkezini hedef alan 10 füzenin ateşlendiğini kaydetti. Saldırılar aynı zamanda Yahudiler için kutsal sayılan Hamursuz Bayramı'na denk geldi.
Öte yandan İran ile eş zamanlı olarak Lübnan'daki Hizbullah da roketlerle İsrail'in kuzeyini hedef aldı.
Füzenin düştüğü yerde dev bir krater oluştu.
KARŞILIKLI SALDIRILAR SÜRÜYOR
Dün ABD, İran'ın Kerec kentindeki bir köprüyü hedef aldı, 8 kişi öldü. Son saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Fatehin Birliği Komutanı Muhammed Ali Fethali Zade öldürüldü. Ayrıca İran'ın eski Dışişleri Bakanı Kemal Harazi başka bir hava saldırısında ağır yaralandı.
Devrim Muhafızları ise ABD'ye ait bir savaş uçağının vurulduğunu öne sürdü. CENTCOM "İran uçağımızı düşürmedi." açıklaması yaptı. İran ordusu ayrıca Bahreyn'deki Amazon Bulut Bilişim Merkezi'ne saldırı başlattıklarını açıkladı. İlerleyen saatlerde Oracle şirketinin Dubai'deki veri merkezlerini de hedef aldıkları açıklandı.
Ürdün'deki El Azrak Hava Üssü'nde bulunan ABD uçaklarına dron saldırısı düzenlendi. Bir diğer hedef alınan nokta İsrail'in Kudüs şehri oldu. Kudüs'te patlama sesleri duyuldu. Tel Aviv'de de patlamalar yaşandı.