İran devlet televizyonu hacklendi. Trump-Netanyahu yayını yapıldı

ABD ve İsrail'in başlattığı İran Savaşı'nda ikinci gün geride kaldı. ABD ile İsrail'in bombardımanların yanı sıra probaganda çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) bağlı Kanal 3 siber saldırıya uğradı. Normal yayın akışının kesildiği kanalda İran rejimini hedef alan mesajlar yayımlandı.

Ekrana yansıyan görüntülerde "Tüm hükümet çöküş sürecinde" ve "İran halkı, kendi geleceğini şekillendirecek kişiler hakkında yalnız kendi karar vermeli" ifadeleri kullanıldı.

Kesinti sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran halkına hitaben yaptığı konuşmalar da Farsça altyazıyla ekrana getirildi. Trump ve Netanyahu, konuşmalarında İran yönetimini hedef alarak, İran halkını harekete geçmeye çağırdı.