İran Devrim Muhafızları albayı "görev sırasında" öldü
İran Devrim Muhafızları, son günlerde Ceyşu'l Adl adlı örgütün saldırılar düzenlediği Sistan ve Beluçistan eyaletinde bir albayın "görev sırasında" öldüğünü açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre Albay Rahim Muhammedi, ülkenin güneydoğusundaki Seravan kentinde görev icra ederken hayatını kaybetti.
Açıklamada detaylı bilgi verilmezken, Albay Muhammedi'nin Kirman eyaletinde bulunan 41. Sarallah Tümeni'nde görevli olduğu vurgulandı.
Sistan ve Beluçistan eyaleti son zamanlarda ülkede terör örgütü kabul edilen Ceyşu'l Adl isimli örgüt tarafından düzenlenen saldırılara sahne olmuştu.
Eyalette son olarak 22 Ağustos'taki saldırıda 5 polis öldürülmüştü.
