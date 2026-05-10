İran Devrim Muhafızları: Ateşleme emrini bekliyoruz

ABD ve İran arasında ateşkese rağmen özellikle Hürmüz Boğazı 'ndaki güç savaşı karşılıklı hamlelerle sürüyor.

ABD son olarak İran'ın Bender Abbas kenti yakınları ile Keşm Adası'na; İran ordusu ise Hürmüz'den geçmeye çalışan 3 Amerikan destroyerine ateş açtı. Ateşkese rağmen pazarlıklar da karşılıklı restleşmelerle devam ederken İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yeni bir açıklama geldi. İran'ın stratejik füze operasyonlarından sorumlu birimi Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, füze ve insansız hava araçlarının bölgedeki Amerikan hedefleri ile düşman gemilerine kilitlendiği bildirdi.

Donanmanın İran'a ait petrol tankerleri ve ticari gemilere müdahaleye ABD'nin bölgedeki merkezleri ve düşman gemilerine ağır saldırıyla karşılık verileceği uyarısının ardından yapılan yazılı açıklamada

"Ateşleme emrini bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilerine müdahale ve saldırılarına karşı "Uyarı" notuyla yazılı açıklama yayımlamıştı. Açıklamada, İran'ın petrol tankerleri ve ticari gemilerine herhangi bir müdahale halinde, bölgedeki ABD merkezlerinden birine ve düşman gemilerine ağır saldırılar düzenleneceği ifade edilmişti.