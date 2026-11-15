İran Devrim Muhafızları: Bahreyn'deki ABD hava savunma radarı 6 İHA ile hedef alındı

Bahreyn yönetimi ülkeye yönelik güvenlik tehdidi nedeniyle alarma geçti. Bahreyn İçişleri Bakanlığı yaklaşık 2 saat arayla iki ayrı "potansiyel tehdit" uyarısı yayınlayarak halka güvenli alanlara sığınma, sakin olma ve ilgili haberleri resmi kanallardan takip etme çağrısında bulundu. Söz konusu güvenlik tehdidinin ne olduğuna ve kaynağına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.



BAHREYN BASINI: İRAN 'IN İHA SALDIRILARI ÖNLENDİ



Bahreyn gazetesi Al-Ayam ise ülkenin İran’ın İHA saldırılarına hedef olduğunu öne sürerek saldırıların önlendiğini bildirdi. Bu iddia resmi Bahreyn makamları tarafından henüz doğrulanmadı.



İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: MİSİLLEMENİN İKİNCİ AŞAMASI



Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada ise ABD ordusunun saldırısına karşılık misillemenin ikinci aşaması olduğu belirtilen saldırıda, Bahreyn'deki Rifaa Helikopter Üssü'nde bulunan ABD hava savunma sistemine ait radarın, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetlerine bağlı 6 İHA ile hedef alındığı ifade edildi.

İHA'ların hedeflerini tam isabetle vurduğu öne sürülen açıklamada, saldırının Bahreyn'in farklı bölgelerinde duyulduğu vurgulandı.