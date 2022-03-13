İran Devrim Muhafızları, Erbil'e düzenlenen füze saldırısını üstlendi

Irak'ın Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarını İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlendi.



İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Erbil'e gece saatlerinde düzenlenen füze saldırısına ilişkin bir açıklama yaptı.



Açıklamada, İsrail'in son dönemde bölgede düzenlediği saldırılara işaret edilerek, İsrail'e ait olduğu belirtilen bir merkezin dün gece Devrim Muhafızlarına ait füzelerle vurulduğu kaydedildi.



NE OLMUŞTU?



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.



Anti-Terör Birimi, saldırıya ilişkin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı.



Saldırının "doğudan yönlendirildiği" kaydedilen açıklamada, olayın gece saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı belirtilmişti.



İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarını üstlenmişti.



IKBY ise İran'ın saldırılarını tekrarladığını, uluslararası toplumun sessiz kalmasının da bu saldırıların önünü açacağını açıklamıştı.