İran Devrim Muhafızları: Haniye, odasının dışından atılan kısa menzilli roket mermisi ile öldürüldü

İran Devrim Muhafızları, Tahran'da öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin uğradığı suikasta ilişkin açıklama yaptı.

Devrim Muhafızları, Haniye'nin odasının dışından şı̇ddetlı̇ bı̇r patlama eşlı̇ğı̇nde yaklaşık 7 kg başlıklı kısa menzı̇llı̇ bı̇r roket mermı̇si atılarak öldürüldüğünü bildirdi.

Haniye'nin öldürülmesı̇ni "terör eylemı̇" olarak adlandıran Devrim Muhafızları, "Saldırı, Sı̇yonı̇st rejı̇m tarafından suçlu ABD hükümetı̇nı̇n desteğı̇yle tasarlanmış ve uygulanmıştır" dedi.

Devrim Muhafızları, "Maceracı ve terörı̇st Sı̇yonı̇st rejı̇m, bu suçun cevabını kararlılıkla alacaktır" uyarısında bulunurken, "Tahran'ın ı̇ntı̇kamı şı̇ddetlı̇ ve uygun zaman, yer ve şekı̇lde olacak" ifadelerini kullandı.

İRAN, ASKERİ YETKİLİLERİ TUTUKLADI

İran bugün Haniye'nin suikasta kurban gittiği Tahran'daki Devrim Muhafızları Kudüs Gücü tarafından işletilen misafirhanede, aralarında üst düzey istihbarat görevlileri, askeri yetkililer ve personelin de bulunduğu en az 24 kişiyi tutukladı.

ABD BASINI "İÇERİDEN YAPILDIĞINI" İDDİA ETMİŞTİ

Amerikan New York Times gazetesi, önceki gün yaptığı haberde, Haniye'nin Tahran'da kaldığı ve sıkı güvenlik önlemleri altında korunan misafirhaneye gizlice sokulmuş bir patlayıcı ile öldürüldüğünü iddia etmişti.

Haber, iki İranlı ve bir Amerikalı görevlinin de aralarında bulunduğu yedi Ortadoğulu yetkiliye dayandırılmıştı.



Yetkililere göre bomba yaklaşık iki ay önce misafirhaneye saklanmıştı. Misafirhane, Devrim Muhafızları Kolordusu tarafından işletiliyor ve korunuyor.



New York Times'a konuşan beş yetkili, Haniye'nin misafirhanedeki odasında olduğu doğrulandıktan sonra bombanın uzaktan patlatıldığını öne sürmüştü.



Patlamada Haniye'nin korumalarından biri de hayatını kaybetti.



Ortadoğulu yetkililere göre Haniye, Tahran'ı ziyaret ettiğinde birkaç kez daha bu misafirhanede kalmıştı.