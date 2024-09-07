İran Devrim Muhafızları: "Haniye'nin intikamını kesinlikle alacağız"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Koordinatörü General Muhammed Rıza Nakti, İran’ın başkenti Tahran'da katıldığı bir programda gazetecilerin eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastına İran'ın nasıl karşılık vereceğine ilişkin sorularına cevap verdi.

Haniye'nin Tahran'da İsrail tarafından hedef alınmasına "kesinlikle" karşılık vereceklerini belirten Nakti, İran'ın alacağı intikamda hiçbir şüphenin olmadığını ve alınacak intikamın İranlı yetkililer tarafından çoğu kez dile getirildiğini ifade etti.

Nakti, "İsfahan'daki dostlarımıza tatlılarını hazırlamalarını söyledim. Halkımız, intikam konusunda iyi haberler alacak. Ancak atılacak adımın zamanlaması önemli ve uygun zamanda verilecek karşılığın etkisi daha yüksek olacaktır" ifadelerini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın İsrail'e misilleme saldırısı yapması bekleniyor.