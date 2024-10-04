İran Devrim Muhafızları: İsrail saldırırsa enerji tesislerini vuracağız

İran'ın yarı resmi haber ajansı SNN'in haberinde, Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Fadavi'nin İsrail misillemesine yönelik açıklamalarına yer verildi.



Fadavi yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırması halinde İran'ın İsrail'in enerji ve gaz tesislerini hedef alacağını söyledi.



Fadavi, “İşgal güçleri böyle bir hata yaparsa, tüm enerji kaynaklarını, tesislerini ve tüm rafineri ve gaz sahalarını hedef alacağız.” dedi.



HAMANEY: EN HAFİF YANITI VERDİK

İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürdüğü saldırının ardından İran dini lideri Ayetullah Hamaney, düşmanlara meydan okudu.



Başkent Tahran'ın göbeğinde cuma namazı kıldıran Hamaney, cuma hutbesinde İsrail'e mesaj verdi. Hamaney, İran'ın gerekirse İsrail'i tekrar vurmaktan çekinmeyeceğini söyledi.



Hamaney konuşmasında İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı hakkında, "Silahlı kuvvetlerimizin eylemi işgalci siyonist rejime karşı verebileceğimiz en hafif cezaydı. İşledikleri akıl almaz suçlar karşısında bu kana susamış kuduz köpeğe karşı verebileceğimiz en hafif yanıtı verdik. Biz her türlü görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

