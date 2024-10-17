İran Devrim Muhafızları uyardı: İsrail misillemesinin bedeli ağır olur

İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, İsrail'i olası bir misilleme saldırısına karşı uyardı. Herhangi bir saldırının acı bir karşılığı olacağını vurgulayan Selami, “Eğer bir hata yapar ve ister bölgede ister İran'da olsun hedeflerimize saldırırsanız, sizi sert bir şekilde tekrar vururuz.” idiye konuştu.

İran Devrim Muhafızları uyardı: İsrail misillemesinin bedeli ağır olur
İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Abbas Nilforuşan'ın Tahran'daki cenaze töreninde.

Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, uzun zamandır konuşulan muhtemel misillemesi hakkında açıklamada bulundu.

Selami perşembe günü yaptığı açıklamada, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırısının ardından İsrail'in İran hedeflerine saldırması halinde karşılık verileceği uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz ay Lübnan'da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile birlikte İsrail saldırısında ölen bir komutanın cenaze töreninde konuşan Selami, “Eğer bir hata yapar ve ister bölgede ister İran'da olsun hedeflerimize saldırırsanız, sizi acı bir şekilde tekrar vururuz.” dedi.

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İSRAİL MİSİLLEME YAPACAK MI?

Amerikan gazetesi Washington Post'a (WP) göre, olası bir misilleme saldırısında 'ın nükleer tesislerini veya petrol rafinerilerini hedef almayacak.

İddiaya göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'a İran'daki askeri hedefleri vurmaya hazır olduklarını söyledi.

Planlanan bu yanıt, tam ölçekli bir savaşı önlemeyi amaçlayan daha sınırlı bir karşı saldırı anlamına geliyor.

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NE ZAMAN SALDIRACAK?

Konuya yakın bir yetkili, Netanyahu'nun güvenlik kabinesini toplayarak masadaki seçenekleri görüştüğünü aktardı.

Ancak başbakan kabinesinden saldırı için resmi onay istemedi, misillemenin zamanı kasıtlı olarak belirsiz bırakıldı.

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