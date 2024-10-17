İran Devrim Muhafızları uyardı: İsrail misillemesinin bedeli ağır olur

İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, uzun zamandır konuşulan muhtemel İsrail misillemesi hakkında açıklamada bulundu.



Selami perşembe günü yaptığı açıklamada, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırısının ardından İsrail'in İran hedeflerine saldırması halinde karşılık verileceği uyarısında bulundu.



Geçtiğimiz ay Lübnan'da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile birlikte İsrail saldırısında ölen bir komutanın cenaze töreninde konuşan Selami, “Eğer bir hata yapar ve ister bölgede ister İran'da olsun hedeflerimize saldırırsanız, sizi acı bir şekilde tekrar vururuz.” dedi.



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İSRAİL MİSİLLEME YAPACAK MI?



Amerikan gazetesi Washington Post'a (WP) göre, İsrail olası bir misilleme saldırısında İran'ın nükleer tesislerini veya petrol rafinerilerini hedef almayacak.



İddiaya göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'a İran'daki askeri hedefleri vurmaya hazır olduklarını söyledi.



Planlanan bu yanıt, tam ölçekli bir savaşı önlemeyi amaçlayan daha sınırlı bir karşı saldırı anlamına geliyor.



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İSRAİL NE ZAMAN SALDIRACAK?



Konuya yakın bir yetkili, Netanyahu'nun güvenlik kabinesini toplayarak masadaki seçenekleri görüştüğünü aktardı.



Ancak başbakan kabinesinden saldırı için resmi onay istemedi, misillemenin zamanı kasıtlı olarak belirsiz bırakıldı.