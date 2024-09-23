İran Devrim Muhafızları'ndan iletişim cihazı yasağı

TÜM CİHAZLAR DENETLENİYOR



Güvenlik görevlilerinden biri, ordunun sadece iletişim ekipmanlarını değil, tüm cihazları denetlemek için büyük ölçekli bir operasyon yürüttüğünü aktardı. Bu cihazların çoğunun ya ev yapımı olduğu ya da Çin ve Rusya'dan ithal edildiği belirtildi.



ÜST DÜZEY YETKİLİLERE KAPSAMLI SORUŞTURMA



Reuters'a konuşan yetkili, İran'ın, İsrail ajanlarının içlerine sızmasından endişe duyduğunu ve Devrim Muhafızları'nın orta ve üst düzey üyelerini hedef alan kapsamlı bir personel soruşturmasının halihazırda başladığını söyledi.



Hem İran'daki hem de yurtdışındaki banka hesaplarının incelenmesi, ayrıca seyahat geçmişlerinin ve ailelerinin incelenmesinin de soruşturmaya dahil olduğu belirtildi.

