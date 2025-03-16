İran Devrim Muhafızları'ndan Trump'a yanıt: "Yıkıcı karşılık vereceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik saldırı emri verdi.



Trump, bu saldırıların ardından İran'ı gruba desteği kesmesi için uyararak, "Husi teröristlere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. Amerika sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız." ifadelerini kullandı.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN YANIT



İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, pazar günü açıklama yaparak Trump'a yanıt verdi. Selami herhangi bir saldırıya karşı "kararlı ve yıkıcı" bir yanıt vereceklerini söyledi.



ABD'nin Yemen'e düzenlediği ölümcül hava saldırılarının ardından televizyonda yaptığı açıklamada, "İran savaş başlatmayacak, ancak biri tehdit ederse uygun, kararlı ve yıkıcı bir yanıt verecektir," dedi.