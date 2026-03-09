İran diasporasına kötü haber, Tahran "işbirlikçilerin" mallarına el koyacak

İran Başsavcılığı, ABD ve İsrail ile işbirliği yaptıkları gerekçesiyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarının tüm mal varlıklarına el koyacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Washington ve Tel Aviv’in Tahran’a karşı başlattığı savaş sürecinde düşman hükümetler veya gruplar lehine hareket edenlerin varlıklarının müsadere edileceği belirtildi. Karar, "ülke güvenliğine karşı yürütülen her türlü operasyonel eylemi" durdurmayı ve cezalandırmayı hedefliyor.

Devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre söz konusu yaptırımlar, Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ve İran İslam Ceza Kanunu’na dayandırılan güncel yasal düzenlemelere dayanıyor. İlgili kanun maddesine göre “Siyonist rejim, ABD hükümeti veya diğer düşman rejimler adına faaliyette bulunanların tüm mal varlığına el konulmasının yanı sıra, bu kişilerin idam cezasına çarptırılması” öngörülüyor. Bu kanunun “düşman” devletlerin bağlantılı unsurları adına yürütülen her türlü eylemi bu kapsamda değerlendirdiği belirtiliyor.

İranlı yetkililer, 28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail saldırılarından bu yana aralarında dini lider Ali Hamaney’in de bulunduğu bin 200’den fazla kişinin öldüğünü ve 10 binden fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Tahran, bu saldırılara Körfez ülkelerindeki ABD ve İsrail askeri varlıklarını hedef alan insansız hava aracı ve füze saldırılarıyla karşılık verdi.